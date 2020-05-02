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У Херсонській області виявили 17 нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     02.05.2020 - 21:36
У Херсонській області виявили 17 нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області підтверджено 128 випадків зараження вірусом

У Херсонській області за останню добу лабораторно підтвердили 17 нових випадків зараження коронавірусом. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

Повідомляється, що фахівці обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я провели 228 ПЛР-досліджень на виявлення коронавіруса, з яких 17 дали позитивний результат.

Так, вірус виявили у 15 жителів Каховки, серед яких два медпрацівники Каховської ЦРЛ, в одного жителя Херсона: в одного жителя Чаплинського району.

"З них 2 особи перебувають на лікуванні в інфекційному відділенні Каховської ЦРЛ. Стан середньої тяжкості, підключення до апаратів ШВЛ не потребують.
Всі інші знаходяться вдома на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Олешківському районі від коронавірусу одужали шестеро осіб, четверо з яких - медики.

"За станом на 2 травня в області 138 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса. З них 52 людини вже одужали, і, на жаль, є 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 2 травня в Києві лабораторно підтвердили понад 40 випадків зараження коронавірусом. Захворювання виявили у 22 жінок і 19 чоловіків.

Крім того, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 550 осіб. Загальна кількість інфікованих українців перевищила 11 тисяч. Від ускладнень хвороби померли 279 пацієнтів, а 1498 - вилікувалися.

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