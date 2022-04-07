У Херсонській області ЗСУ затримали чотирьох військовослужбовців РФ

На території Херсонської області Збройними Силами України було затримано чотирьох військовослужбовців російської федерації. Зокрема, наразі з окупантами ведеться допит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угрупування військ "Південь".

До того ж планується встановлення особистих даних захоплених військовослужбовців РФ для подальшого обміну полоненими.

Також це дозволить прогнозувати подальші дії противника щодо просування його підрозділів по території Херсонської області.

Зокрема, метою допиту є отримання інформації щодо приналежності їх до конкретного підрозділу ЗС РФ, стану укомплектованості озброєнням, військовою технікою, матеріально-технічними засобами та особовим складом, отримання інформації щодо завдання підрозділу.

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області без світла та води залишається 131 населений пункт.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 43-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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