У Херсонській області водій в'їхав в зупинку, двоє загиблих

У Херсонській області поблизу села Миколаївка сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої дві людини загинули та ще один чоловік був госпіталізований. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Як зазначається, зіткнулись Volkswagen Passat B6 та ВАЗ 2106. Після чого Volkswagen виїхав на узбіччя, де знаходилась зупинка громадського транспорту. В результаті наїзду постраждала родина місцевих жителів, які чекали приїзду рейсового автобусу.

"В результаті наїзду автомобіля Volkswagen на зупинку на місці від отриманих травм загинув 36-річний чоловік, його 29-річна сестра померла під час надання медичної допомоги. Також в Генічеську районну лікарню був госпіталізований 35-річний брат загиблих, де встановлюється ступінь його травмування", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Фото: ДТП у Херсонській області (hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вночі на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини