У Херсонській області померла медсестра з COVID-19

Від коронавірусу в Херсонській області померла медсестра лікарні в Олешках. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, коронавірус у медсестри виявили посмертно. На сьогодні близько сотні працівників Олешківської лікарні відсторонені від роботи, встановлюються контактні особи померлої.

"Це медична сестра. У неї взяли аналіз вранці і повинні були його зробити. Увечері, коли мали бути відомі результати, вона, на жаль, померла", - додав Короленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 17 з 20 померлих від коронавірусу COVID-19 були старше 50 років. Станом на 2 квітня жертвами COVID-19 стали 15 жінок і 5 чоловіків. Троє померлих протягом 14 днів до появи клінічних симптомів їздили за кордон.

Раніше також стало відомо, що у Рівненській області одним з чотирьох нових інфікованих коронавірусом виявився чернець. Як стверджує місцева влада, він контактував з чоловіком, який напередодні повернувся з Італії.