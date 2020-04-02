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У Херсонській області померла медсестра з COVID-19

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 16:54
У Херсонській області померла медсестра з COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Медсестра працювала у лікарні в Олешках

Від коронавірусу в Херсонській області померла медсестра лікарні в Олешках. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, коронавірус у медсестри виявили посмертно. На сьогодні близько сотні працівників Олешківської лікарні відсторонені від роботи, встановлюються контактні особи померлої.

"Це медична сестра. У неї взяли аналіз вранці і повинні були його зробити. Увечері, коли мали бути відомі результати, вона, на жаль, померла", - додав Короленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 17 з 20 померлих від коронавірусу COVID-19 були старше 50 років. Станом на 2 квітня жертвами COVID-19 стали 15 жінок і 5 чоловіків. Троє померлих протягом 14 днів до появи клінічних симптомів їздили за кордон.

Раніше також стало відомо, що у Рівненській області одним з чотирьох нових інфікованих коронавірусом виявився чернець. Як стверджує місцева влада, він контактував з чоловіком, який напередодні повернувся з Італії.

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Новини України Херсонская областьмедсестраКоронавірус
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