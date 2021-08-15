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У Херсонській області вбили поліцейського, який прибув на виклик

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Херсонська область, Неділя 15 серпня 2021 13:55
У Херсонській області вбили поліцейського, який прибув на виклик Фото: у Херсонській області на виклику загинув поліцейський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Херсонській області сьогодні вранці смертельно поранили поліцейського, який прибув на виклик. Медпрацівник, який приїхав разом з правоохоронцем, також отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

Вранці мешканка села Веселого заявила в поліцію, що у її сина стався розлад психічної хвороби. На місце виїхали підрозділ швидкого реагування та медики.

"Коли поліцейський та медпрацівник зайшли на подвір’я хворий чоловік, виламавши двері, із ножем в руках вибіг назовні та спричинив ножові поранення фельдшеру та 43-річному старшому сержанту поліції. Нажаль, поліцейський від отриманого поранення по дорозі в лікарню помер. Життю медпрацівника загрози немає", - розповіли в поліції

Нападника затримали інші правоохоронці. Поліція кваліфікувала інцидент за ст. 348 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років за ґратами або взагалі довічне ув'язнення.

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Херсонская область
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