З Херсонської області намагалися вийти близько 20 осіб. Випустили половину

Через лінію фронту в Херсонській області на підконтрольну територію намагалися вийти близько 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами місцевого активіста Юрія Самохвалова, люди намагалися вийти з області в районі селища Високопілля. Однак російські військові випустили тільки 11 осіб.

Він також зазначив, що ті, хто вийшов, забезпечили гуманітарною допомогою і відвезли в безпечне місце.