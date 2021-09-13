RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Херсонській області поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок

Автор: Тіберій Юрик

Правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який погрожував підірвати власну оселю. У нього вилучили дві гранати РГД-5.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції регіона.

Начальник Генічеського районного відділу поліції Сергій Балута повідомив, що в ході тривалих перемовин поліцейським вдалося переконати чоловіка віддати гранату.

"Громадянина затримали. В ході огляду у його кишені поліцейські знайшли ще одну гранату "РГД-5", - сказав Балута.

Наразі правоохоронці проводять огляд будинку зловмисника на предмет виявлення інших заборонених предметів. Причини та деталі інциденту встановлюються.

Фото: правоохоронці затримали чоловіка, який забарикадувався у власному будинку і погрожував його підірвати (hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що у Дніпрі на вулиці Ливарній стався вибух у машині. В результаті події тілесні ушкодження отримав 36-річний водій автомобіля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область