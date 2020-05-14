У Херсонській області підтвердили ще два випадки COVID-19, серед них дитина

У Херсонській області підтвердили ще два випадки COVID-19, серед них 8-річна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва в Facebook.

За його словами, коронавірус підтвердили у 58-річної жінки, яка контактувала з раніше встановленою хворою на COVID-19 та у 8-річної дитини, яка перебуває на самоізоляції під щоденним наглядом медиків.

"За останню добу фахівцями обласного лабораторного центру МОЗ проведено 260 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу, з них 2 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19: жінка, 58 років з м.Херсон (Дніпровського р-ну), яка контактувала з раніше встановленою хворою на COVID-19. Наразі перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні. Її стан середньої важкості, підключення до апарату ШВЛ не потребує, дитина, 8 років, з с. Любимівка Каховського р-ну. Стан задовільний, перебуває на самоізоляції під щоденним медико-санітарним наглядом", - інформує голова Херсонської ОДА.

Також він додав, що 5 людей видужали.

"Водночас маємо 5 нових одужань - це жителі м.Каховка! Тож наразі в області 167 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - написав Гусєв.

Нагадаємо, у Рівненській області за останню добу лабораторно підтверджено дев'ять нових випадків зараження коронавірусом. Так, станом на вечір 14 травня захворювання COVID-19 підтвердили у чотирьох жителів Рокитнівського району, одного з міста Рівне, одного з Дубровицького району, двох жителів міста Костопіль та одного жителя міста Вараш.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість смертей у світі перевищила 300 тисяч. При цьому кількість заражених наближається до 4,5 млн осіб.