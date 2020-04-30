У Херсонській області підтвердили дев'ять нових випадків COVID-19

У Херсонській області за останню добу було виявлено дев'ять нових випадків захворювання коронавірусом. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

Як повідомляється, фахівцями обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я було проведено 325 ПЛР-досліджень на виявлення коронавіруса, 125 з яких по місту Каховка.

Отже, коронавірус підтвердили у семи людей, які контактували з раніше виявленими хворими COVID-19 з підприємства в місті Каховка, а саме у трьох жінки (22, 41 і 45 років), чотирьох чоловіки - (28, 36, 42 і 64 роки) і у двох членів сім'ї, раніше виявленої хворий коронавірусом жінки теж з Каховки (дівчина 18 років і чоловік 42 роки).

"Всі вони знаходяться на самоізоляції під щоденним медико-санітарним наглядом", - йдеться в повідомленні.

У той же час в області сім осіб одужали від вірусу, один в Новій Каховці, один - у Херсоні та п'ятеро в Олешківському районі.

"Так, станом на 30 квітня в області 120 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус. 44 людини з них вже одужали, і на жаль, 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 29 квітня в Херсонській області закрили на в'їзд і виїзд місто Каховка. У місті виявлено 22 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Місто буде закритий до 06:00 4 травня.

Крім того, в Запорізькій області підсилюють карантинні заходи на травневі вихідні.