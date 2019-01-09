ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Херсонській області пасажирський автобус потрапив у ДТП, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 17:59
У Херсонській області пасажирський автобус потрапив у ДТП, є постраждалі
Фото: ДТП у Херсонській області (hr.npu.gov.ua)

З траси в кювет злетів автобус сполученням Одеса-Енергодар

У Херсонській області пасажирський автобус з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом, внаслідок аварії постраждали водій та два пасажири. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Херсонській області.

Як зазначається, аварія сталася сьогодні вдень, 9 січня, неподалік с. Мала Лепетиха - з траси в кювет злетів автобус сполученням Одеса-Енергодар.

"У зв’язку зі складними дорожніми умовами водій автобусу, в якому перебувало 10 пасажирів, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. В результаті ДТП водій та два пасажири отримали тілесні ушкодження. На місці постраждалим була надана медична допомога та вони направлені до лікарні. Стан їх здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". 

У Херсонській області пасажирський автобус потрапив у ДТП, є постраждалі

Фото: ДТП в Херсонській області (hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж 2018 року на залізничних переїздах і коліях поза переїздами сталося 79 дорожньо-транспортних пригод, під час яких загинули 16 людей та отримали травми ще 30.

Винуватиці ДТП у Полтаві, унаслідок якої помер підліток, оголосили підозру За добу в Україні сталися майже 500 ДТП
Новини України ДТПХерсонская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся