У Херсонській області пасажирський автобус потрапив у ДТП, є постраждалі

Фото: ДТП у Херсонській області (hr.npu.gov.ua)

З траси в кювет злетів автобус сполученням Одеса-Енергодар

У Херсонській області пасажирський автобус з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом, внаслідок аварії постраждали водій та два пасажири. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Херсонській області.

Як зазначається, аварія сталася сьогодні вдень, 9 січня, неподалік с. Мала Лепетиха - з траси в кювет злетів автобус сполученням Одеса-Енергодар.

"У зв’язку зі складними дорожніми умовами водій автобусу, в якому перебувало 10 пасажирів, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. В результаті ДТП водій та два пасажири отримали тілесні ушкодження. На місці постраждалим була надана медична допомога та вони направлені до лікарні. Стан їх здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Фото: ДТП в Херсонській області (hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж 2018 року на залізничних переїздах і коліях поза переїздами сталося 79 дорожньо-транспортних пригод, під час яких загинули 16 людей та отримали травми ще 30.