RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області звільнили з полону голову Бехтерської громади: він у лікарні

Фото: голова Бехтерської громади Михайло Бурак (kherson-news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Голову Бехтерської громади Михайла Бурака (Херсонська область) звільнили з полону. Він знаходиться в лікарні з численними травмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію міст України.

"Голова Бехтерської сільської ради сьогодні звільнений з полону", - йдеться в повідомленні.

В Асоціації додали, що після звільнення з полону у Михайла Бурака численні травми. Зараз він знаходиться в лікарні.

Про викрадення окупантами Михайла Бурака стало відомо вчора, 4 квітня. Як зазначили в Асоціації, голова сільради активно постачав громаду продовольством, допомагав фермерам в організації посівної кампанії, підтримував правопорядок і запобігаючи мародерству. При цьому він не зраджував своєї патріотичної позиції.

"За що окупанти і помстилися Михайлу Івановичу", - додали в Асоціації.

Нагадаємо, два дні тому з російського полону повернувся мер міста Снівка Чернігівської області Олександр Медведєв. Загарбники утримували його майже тиждень.

Війна Росії проти України продовжує 41-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская областьВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України