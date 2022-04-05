У Херсонській області звільнили з полону голову Бехтерської громади: він у лікарні

"Голова Бехтерської сільської ради сьогодні звільнений з полону", - йдеться в повідомленні.

В Асоціації додали, що після звільнення з полону у Михайла Бурака численні травми. Зараз він знаходиться в лікарні.

Про викрадення окупантами Михайла Бурака стало відомо вчора, 4 квітня. Як зазначили в Асоціації, голова сільради активно постачав громаду продовольством, допомагав фермерам в організації посівної кампанії, підтримував правопорядок і запобігаючи мародерству. При цьому він не зраджував своєї патріотичної позиції.

"За що окупанти і помстилися Михайлу Івановичу", - додали в Асоціації.