У Херсонській області звільнили з полону голову Бехтерської громади: він у лікарні

Голову Бехтерської громади Михайла Бурака (Херсонська область) звільнили з полону. Він знаходиться в лікарні з численними травмами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію міст України.
"Голова Бехтерської сільської ради сьогодні звільнений з полону", - йдеться в повідомленні.
В Асоціації додали, що після звільнення з полону у Михайла Бурака численні травми. Зараз він знаходиться в лікарні.
Про викрадення окупантами Михайла Бурака стало відомо вчора, 4 квітня. Як зазначили в Асоціації, голова сільради активно постачав громаду продовольством, допомагав фермерам в організації посівної кампанії, підтримував правопорядок і запобігаючи мародерству. При цьому він не зраджував своєї патріотичної позиції.
"За що окупанти і помстилися Михайлу Івановичу", - додали в Асоціації.
Нагадаємо, два дні тому з російського полону повернувся мер міста Снівка Чернігівської області Олександр Медведєв. Загарбники утримували його майже тиждень.
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