У Херсонській області окупанти тероризують місцеве населення: проводять обшуки в будинках

У Херсонській області в населених пунктах російські окупанти здійснюють терор до місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

До того ж, є випадки викрадення жінок та катування місцевих жителів.

"В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що окупанти здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові російські окупанти обстріляли житлові будинки.

Також ми писали, що у Київській області окупанти з важкої артилерії обстріляли населені пункти.

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