У Херсонській області окупанти тероризують місцеве населення: проводять обшуки в будинках

У Херсонській області в населених пунктах російські окупанти здійснюють терор до місцевого населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Повідомляється, що окупанти здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей.
"В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів", - йдеться у повідомленні.
До того ж, є випадки викрадення жінок та катування місцевих жителів.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові російські окупанти обстріляли житлові будинки.
Також ми писали, що у Київській області окупанти з важкої артилерії обстріляли населені пункти.
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