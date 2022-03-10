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В Херсонській області окупанти розстріляли жінку в авто. Прокуратура відкрила справу

Автор: Наталія Юрченко

В селі Дар’ївка Херсонської області російські окупанти вбили жінку, розстрілявши авто, за кермом якого вона була. За даним фактом було відкрито кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Установлено, що російські військові обстріляли торговельний павільйон та автомобіль. Транспортний засіб, в якому була жінка-водій, спалахнув та згорів вщент.

"Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статтям 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти", - зазначається у повідомленні.

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, що в Харківській області окупанти обстріляли касетними бомбами селище Селекційне.

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