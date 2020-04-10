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У Херсонській області коронавірусом заразилися більше десяти медиків

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 18:30
У Херсонській області коронавірусом заразилися більше десяти медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На самоізоляції перебувають 202 медика

У Херсонській області коронавірусом заразилися 12 медичних працівників. Про це повідомив керівник обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, викликаної коронавірусом, Юрій Ромаскевич, передають місцеві ЗМІ.

Також він повідомив, що станом на 10 квітня, на самоізоляції перебувають 202 медпрацівники.

"Троє інфікованих з дванадцяти - з Голопристанського району. Дев'ять - з Олешківського. У одинадцяти осіб - стан задовільний. Вони не потребують госпіталізації та знаходяться на лікуванні вдома. Одна людина перебуває в інфекційній лікарні. У неї стан середнього ступеня тяжкості ", - заявив Ромаскевич.

Він додав, що більшість людей свідомо чи ні, маючи ознаки захворювання коронавірусом, йшли до лікарів і не попереджали їх про це.

"Тому сьогодні серед 27 інфікованих COVID-19, ми маємо 12 медичних працівників ", - зазначив Ромаскевич.

Нагадаємо, в Херсонській області закривають на вихідні районний центр Олешки. Зокрема, в місто будуть пропускати лише місцевих жителів, на виїзд не будуть пропускати нікого. Також повністю закривають село Малі Копані.

Всього в Україні за останніми даними Міністерства охорони здоров'я лабораторно підтверджено 2203 випадку зараження COVID-19. За добу було зафіксовано нових випадків 311. 61 українець одужав, повторне тестування на коронавірус показало негативні результати.

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