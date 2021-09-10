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У Херсонській області щоденно вакцинують до 500 освітян, до "жовтої" зони готові 168 шкіл

Автор: Владислав Красінський

У Херсонській області вакциновано 80% персоналу у 168 школах. Щоденно в регіоні вакцинують від коронавірусу до 500 освітян.

Про це повідомили в Управлінні освіти та науки Херсонської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.

У Херсонській області вакцинувались від коронавірусу 33 738 освітян (1 дозу отримали 18 258 людей, а 2 дози - 15 480).

На данний час щоденно вакцинують від 400 до 500 працівників сфери освіти, повідомили в ОДА.

Кількість загальосвітніх навчальних закладів, в яких вакциновано 80% персоналу, становить 168.

Зазначимо, у "жовтій" та "помаранчевій" зонах очна форма навчання можлива, якщо в навчальному закладі вакциновано 80% персоналу.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Україну можуть перевести в "жовту" зону через два тижні.

Нагадаємо, у Київській області зможуть працювати 180 шкіл після посилення карантину.

Крім того, у Рівненській області при посиленні карантину працюватимуть 35 шкіл, у Донецькій - 215.

Крім того, у Волинській області при посиленні карантину зможе працювати тільки 21 школа.

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