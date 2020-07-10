У Херсонській області на базі відпочинку виявили COVID-19, відпочиваючих ізолювали

У п'ятницю, 10 липня, на базі відпочинку в селі Стрілкове в Херсонській області виявили COVID-19 у працівника. 26-річний чоловік був госпіталізований.

Про це повідомив в Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

За його словами, COVID-19 був виявлений під час планового ПЛР-тестування обслуговуючого персоналу закладів, що надають послуги з розміщення в курортних районах області.

"Симптомів наявності коронавірусу у нього немає, стан задовільний", - повідомив Гусєв.

Він зазначив, що на базі відпочинку перебувало 165 осіб. Всіх їх ізолювали в закладі. Вони перебувають під наглядом лікарів.

"Зараз працюють медпрацівники, здійснюється забір біоматеріалу для проведення ПЛР-дослідження", - заявив Гусєв.

Нагадаємо, в Україні третій день поспіль фіксують понад 800 нових випадків захворювання COVID-19.

Крім того, в Україні сім областей не готові до ослаблення карантину.