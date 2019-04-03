У Херсонській області із автомата розстріляли автомобілі приватної охорони

У Херсонській області в селі Чонгар Генічеського району біля одного з аграрних підприємств сталась стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що з автомата розстріляли три автомобілі охорони приватного агропідприємства.

"В "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини надійшло повідомлення, що поблизу території агропідприємства у с.Чонгар Генічеського району сталася стрілянина. Поліцейські попередньо встановили, що подія відбулась за участю представників двох сторін конфліктної ситуації, що склалася навколо одного з сільгосппідприємств в районі", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що на місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 18 грудня у Херсоні невідомі обстріляли приміщення офісу газети "Новий день" під час прес-конференції. Крім того, невідомі розпилили в офісі сльозогінний газ. Місцеві ЗМІ повідомляли, що окрім невідомих чоловіків, газ розпилював і голова обласної організації Соціалістичної партії Кирило Стремоусов.

Як писало РБК-Україна, за даними поліції, постраждалих внаслідок стрілянини у Херсоні немає. Разом з тим, у поліції додали, що один з учасників конфлікту отримав термічні опіки очей.