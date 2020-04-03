У Херсонській області відкрили кримінальну справу за порушення норм при видачі тіла померлого від COVID-19

У Херсонській області поліція відкрила кримінальне провадження щодо працівників районної лікарні за фактом можливого порушення норм запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Повідомляється, що працівники лікарні не дочекавшись результатів зробленого лабораторного дослідження на коронавірус, видали для поховання тіло померлої пацієнтки її родичам. Пізніше тест виявив у жінки COVID-19.

Як встановили правоохоронці, в Олешківську центральну районну лікарню було госпіталізовано 68-річна пацієнтка з попереднім діагнозом пневмонія. У неї відібрали матеріали для проведення лабораторного дослідження на наявність коронавірусу. На жаль, пацієнтка померла.

"Працівники районної лікарні допустили порушення правил та норм, встановлених з метою попередження епідемічних та інших інфекційних хвороб. 1 квітня вони видали рідним для поховання тіло жінки, не отримавши остаточних результатів тестування", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що тіло було поховано без дотримання вимог розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру держрівня, пов'язаної з поширенням коронавірусу, що завідомо могло спричинити поширення цього захворювання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь" Кримінального кодексу України. Винним може загрожувати до 3-х років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Так, в області офіційно зафіксовано 14 випадків захворювання.

Зазначимо, що станом на ранок 3 квітня в Україні було офіційно підтверджено 942 випадку захворювання коронавірусом. З них - 23 летальних.