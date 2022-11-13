RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области погиб сапер, еще несколько получили ранения, - Зеленский

Иллюстративное фото: в Херсонской области погиб сапер (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 13 ноября, во время разминирования в деоккупированной части Херсонской области погиб сапер. Еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Не забывайте, что ситуация в Херсонской области все еще очень опасна. Прежде всего это мины. К сожалению, погиб один из наших саперов. Еще 4 получили ранения, проводя разминирование", - рассказал президент.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 13 ноября, автомобиль с сотрудниками "Укрзализныци" подорвался на мине в освобожденной части Херсонской области.

Также мы писали, что жителей Херсона призвали не приближаться завтра, 14 ноября, к центральной части города из-за работ по разминированию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВладимир ЗеленскийХерсонская область