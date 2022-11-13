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В Херсонской области погиб сапер, еще несколько получили ранения, - Зеленский

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Киев, Воскресенье 13 ноября 2022 22:38
В Херсонской области погиб сапер, еще несколько получили ранения, - Зеленский Иллюстративное фото: в Херсонской области погиб сапер (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 13 ноября, во время разминирования в деоккупированной части Херсонской области погиб сапер. Еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Не забывайте, что ситуация в Херсонской области все еще очень опасна. Прежде всего это мины. К сожалению, погиб один из наших саперов. Еще 4 получили ранения, проводя разминирование", - рассказал президент.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 13 ноября, автомобиль с сотрудниками "Укрзализныци" подорвался на мине в освобожденной части Херсонской области.

Также мы писали, что жителей Херсона призвали не приближаться завтра, 14 ноября, к центральной части города из-за работ по разминированию.

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Война России против Украины Владимир Зеленский Херсонская область
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