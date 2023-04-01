В Херсонской области погиб электромонтер, который подорвался на российской мине

"В больнице от полученных травм скончался 32-летний электромонтер, который подорвался на российской мине, когда восстанавливал линии электропитания в Посаде-Покровском", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера мы писали, что в Херсонской области на российской мине взорвались три энергетика в селе Посад-Покровское. Тогда сообщалось о двух погибших.

Добавим, ранее в Херсонской области российский "Лепесток" взорвался в руках мужчины.

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