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В Херсонской области запретили пользоваться водным транспортом: что известно

Иллюстративное фото: в Херсонской области запретили пользоваться водным транспортом (armyinform)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцам запретили пользоваться водным транспортом в Херсонской области на пять дней - с 13 по 18 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на распоряжение Херсонской областной военной администрации.

"Запретить с 13 по 18 ноября 2022 года включительно пользоваться всеми видами водного транспорта на водных объектах в пределах Херсонской области", - сказано в нем.

Сообщается, что запрет вводят в целях безопасности граждан на водных объектах.

Напомним, что 11 ноября в ГУР подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ входят в город, а пути отступления россиян находятся под огневым контролем украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил ВСУ установили контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области в течение последних дней.

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