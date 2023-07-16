В Херсонской области в результате обстрелов за прошедшие сутки погиб гражданский
Вчера, 15 июля, в результате вражеских обстрелов по Херсонской области, погиб гражданский.
Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Как пишет Прокудин, в течение суток враг совершил 69 обстрелов области, выпустив 415 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, АГС. Также использовал БпЛА.
По Херсону было запущено 10 снарядов.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Административное здание, магазин и территорию складских помещений в Бериславском районе", - добавляет Прокудин.
В результате российской агрессии погиб гражданский.
Ситуация в Херсонской области
После деоккупации украинскими военными Херсона, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона по артиллерии и другому вооружению.
К примеру, в результате ударов по Бериславскому району 12 июля, пострадал гражданский. Тогда же враг нанес артиллерийский удар по жилым домам Гавриловки Новоалександровской общины.
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