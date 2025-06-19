В Херсонской области в результате атаки дрона погиб работник облэнерго

Обстрелы Украины со стороны России

Россия продолжает наносить удары по территории Украины, сосредотачивая внимание, в том числе, и на энергетике или гражданской инфраструктуре. Атаки осуществляются как в прифронтовых регионах, так и в глубоком тылу, что создает постоянную угрозу для населения.

К атакам беспилотниками российские террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 19 июня враг запустил против Украины 104 дрона. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 88 из них.

17 июня россияне атаковали дронами подразделение ДТЭК в Днепропетровской области, в результате чего двое работников получили ранения.

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