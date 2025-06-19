В Херсонской области в результате атаки дрона погиб работник облэнерго
В Херсонской области в результате вражеской атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погиб 38-летний электрослесарь службы подстанций Алексей Бевза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики Украины.
Мужчина погиб во время выполнения восстановительных работ после предыдущего обстрела.
У погибшего осталась жена и дочь.
"Министерство энергетики Украины выражает искренние соболезнования семье погибшего. Россия снова совершила военное преступление, целенаправленно атаковав гражданского работника", - добавляет Минэнерго.
Обстрелы Украины со стороны России
Россия продолжает наносить удары по территории Украины, сосредотачивая внимание, в том числе, и на энергетике или гражданской инфраструктуре. Атаки осуществляются как в прифронтовых регионах, так и в глубоком тылу, что создает постоянную угрозу для населения.
К атакам беспилотниками российские террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 19 июня враг запустил против Украины 104 дрона. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 88 из них.
17 июня россияне атаковали дронами подразделение ДТЭК в Днепропетровской области, в результате чего двое работников получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.