В Херсонской области обнаружили тела пяти человек, погибших от обстрелов РФ (фото)

На территории Станиславской общины в Херсонской области обнаружили и эксгумировали тела людей, погибших из-за обстрела армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"Тела принадлежат жителям Станиславской общины, среди которых женщина. Все они погибли в период март-апрель 2022 года, когда российские военные, нарушая нормы международного гуманитарного права, обстреливали населенные пункты", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что тела погибших были направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.