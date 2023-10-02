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В Херсонской области деминер без лицензии погиб от подрыва на взрывном устройстве

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Мужчина в Херсонской области сегодня, 2 октября, подорвался на мине. В результате полученных травм он погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Около 15:00 вблизи села Чкалово Великоалександровской громады во время обработки земли водитель трактора наехал на неизвестное взрывное устройство, которое сдетонировало.

Фото: Чкалово (google.com/maps)

"От полученных травм мужчина погиб. На месте происшествия работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопряжено с умышленным убийством.

Информация от областной администрации

"Как оказалось, это не тракторист. А псевдо разминировщик, который не имел лицензии на проведение таких опасных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец одного из фермерских хозяйств устно договорился с жителями Николаевской области, чтобы те провели разминирование его полей. 

"Нанятые "эксперты" не имели лицензий. Для разминирования они использовали трактор заказчика. Только добавили к нему самодельную конструкцию, которая должна была выполнять функцию техники для разминирования", - пояснили в ОВА.

За рулем агрегата был 32-летний мужчина. Во время выполнения работ трактор подорвался на мине, а водитель погиб на месте.

Опасность мин во время сельскохозяйственных работ

После масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года на освобожденных из оккупации территориях остались "подарки" оккупантов в виде мин и растяжек.

По данным аналитического центра Globsec, Украина является самой заминированной территорией в мире, превосходя таких бывших лидеров, как Афганистан и Сирия. При этом ситуация продолжает усиливаться, а темпы разминирования очень медленные.

Вчера во время полевых работ в Харьковской области на российской мине подорвался комбайн. В результате инцидента пострадал водитель.

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