В Херсонской области тракторист подорвался на взрывчатке

В селе Калиновское в Херсонской области во время полевых работ тракторист подорвался на взрывчатке. Его госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.
"В селе Калиновское во время полевых работ на российской взрывчатке подорвался тракторист", - говорится в сообщении.
Из-за детонации взрывоопасного предмета мужчина получил ранение ног. Его госпитализировали, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
"Напоминаем о необходимости соблюдения правил минной безопасности! На территориях, еще не обследовавших саперы, находиться крайне опасно! Там может оставаться российская взрывчатка", - подчеркнули в ОВА.
Заминированные территории Украины
Следует заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно попадают на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования треть от общей площади Украины.
Спасатели призывают украинцев не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д. Это может быть смертельно опасно.
Разминирование Украины
Из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.
Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.
Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и поля.
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