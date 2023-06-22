В Херсонской области тракторист подорвался на взрывчатке

"В селе Калиновское во время полевых работ на российской взрывчатке подорвался тракторист", - говорится в сообщении.

Из-за детонации взрывоопасного предмета мужчина получил ранение ног. Его госпитализировали, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

"Напоминаем о необходимости соблюдения правил минной безопасности! На территориях, еще не обследовавших саперы, находиться крайне опасно! Там может оставаться российская взрывчатка", - подчеркнули в ОВА.

Заминированные территории Украины

Следует заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно попадают на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования треть от общей площади Украины.

Спасатели призывают украинцев не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д. Это может быть смертельно опасно.

Разминирование Украины

Из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и поля.