В Херсонской области россияне выгоняют людей из их домов, применяя пытки, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне выселяют людей из их домов, применяя физические пытки.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

По их информации, такое происходит в Голой Пристани и Олешках.

После отселения дома используются для расселения офицерского состава российских оккупационных войск, а также размещения огневых позиций.

Ситуация в Херсонской области

После подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня Олешки и Голая Пристань оказались под водой. В то время как на правом берегу Днепра была организована эвакуация, на левом – в той же Голой Пристани - на спасение можно было рассчитывать только за взятку.

Кроме этого, горожан заставляли благодарить российских "спасителей" на камеру.

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