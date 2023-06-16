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В Херсонской области россияне выгоняют людей из их домов, применяя пытки, - ЦНС

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Пятница 16 июня 2023 05:17
В Херсонской области россияне выгоняют людей из их домов, применяя пытки, - ЦНС Фото:в Херсонской области россияне выгоняют людей из их домов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне выселяют людей из их домов, применяя физические пытки.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

По их информации, такое происходит в Голой Пристани и Олешках.

После отселения дома используются для расселения офицерского состава российских оккупационных войск, а также размещения огневых позиций.

Ситуация в Херсонской области

После подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня Олешки и Голая Пристань оказались под водой. В то время как на правом берегу Днепра была организована эвакуация, на левом – в той же Голой Пристани - на спасение можно было рассчитывать только за взятку.

Кроме этого, горожан заставляли благодарить российских "спасителей" на камеру.

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Херсонская область
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