В Херсонской области россияне убили известного мецената и его сына
В Херсонской области оккупанты убили пастора Украинской церкви христиан веры евангельской, известного мецената Анатолия Прокопчука и его 19-летнего сына.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ровно Александра Третьяка.
"Сегодня похоронят Анатолия и Александра Прокопчуков. Отец и сын были убиты и замучены в лесу под Новой Каховкой Херсонской области. Анатолий был диаконом поместной Церкви христиан веры евангельской. Известный благотворитель, меценат, патриот, христианин, он мог еще так много сделать для нашей страны и своей семьи, в которой с женой воспитывать семерых детей - дочь и шестерых сыновей, в том числе одного несовершеннолетнего. Но не суждено", - рассказал он.
По его словам, Анатолия с 19-летним сыном похитили и убили в лесу. Их тела были изуродованы до неузнаваемости.
Напомним, СБУ обнаружила еще одну пыточную оккупантов в Херсоне.
Также сообщалось, что россияне заминировали почти каждый кабинет в здании СБУ в Херсоне. Мину обнаружили даже под принтером.
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