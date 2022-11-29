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В Херсонской области россияне убили известного мецената и его сына

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Херсон, Вторник 29 ноября 2022 10:38
В Херсонской области россияне убили известного мецената и его сына Фото: в Херсонской области россияне убили известного мецената и его сына (иллюстрация/t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсонской области оккупанты убили пастора Украинской церкви христиан веры евангельской, известного мецената Анатолия Прокопчука и его 19-летнего сына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ровно Александра Третьяка.

"Сегодня похоронят Анатолия и Александра Прокопчуков. Отец и сын были убиты и замучены в лесу под Новой Каховкой Херсонской области. Анатолий был диаконом поместной Церкви христиан веры евангельской. Известный благотворитель, меценат, патриот, христианин, он мог еще так много сделать для нашей страны и своей семьи, в которой с женой воспитывать семерых детей - дочь и шестерых сыновей, в том числе одного несовершеннолетнего. Но не суждено", - рассказал он.

В Херсонской области россияне убили известного мецената и его сына

По его словам, Анатолия с 19-летним сыном похитили и убили в лесу. Их тела были изуродованы до неузнаваемости.

Напомним, СБУ обнаружила еще одну пыточную оккупантов в Херсоне.

Также сообщалось, что россияне заминировали почти каждый кабинет в здании СБУ в Херсоне. Мину обнаружили даже под принтером.

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