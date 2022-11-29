В Херсонской области россияне убили известного мецената и его сына

"Сегодня похоронят Анатолия и Александра Прокопчуков. Отец и сын были убиты и замучены в лесу под Новой Каховкой Херсонской области. Анатолий был диаконом поместной Церкви христиан веры евангельской. Известный благотворитель, меценат, патриот, христианин, он мог еще так много сделать для нашей страны и своей семьи, в которой с женой воспитывать семерых детей - дочь и шестерых сыновей, в том числе одного несовершеннолетнего. Но не суждено", - рассказал он.

По его словам, Анатолия с 19-летним сыном похитили и убили в лесу. Их тела были изуродованы до неузнаваемости.