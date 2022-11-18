RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области россияне держали в застенках даже детей, - омбудсмен

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (УНИАН)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории Херсонской области впервые были установлены факты, что одновременно в камерах неделями круглосуточно держали мужчин и женщин вместе. Была отдельная камера для детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Пытки, избиения, сексуальное насилие, но мужчин и женщин вместе - не держали. Причем, их не выпускали неделями. Даже в туалет нужно было ходить женщинам при мужчинах, а мужчинам - при женщинах", - рассказал омбудсмен.

По словам Лубинца, в каждой камере были установлены видеокамеры для наблюдения, запись велась со звуком. Омбудсмен подчеркнул, что люди, подвергавшиеся пыткам, это поняли, потому что как только херсонцы начинали говорить об оккупации, то мгновенно в камеры забегали люди в масках и всех жестоко избивали.

"Здесь была отдельная камера, где держали подростков. Мы сейчас устанавливаем их возраст. Люди рассказывают, что некоторые ребята выглядели примерно на лет 14. В других областях мы не обнаруживали камеры для детей или подростков", - отметил Лубинец.

Представители РФ видели людей с проукраинским мировоззрением, это их еще больше провоцировало прибегать к чрезвычайно жестокому обращению с местным населением. Это очевидно подавлением общественного сопротивления с элементами военных преступлений против человечности. К этому были причастны представители Росгвардии и военнослужащие российской армии.

Напомним, что на недавно освобожденной территории в Херсонской области было обнаружено более 60 тел погибших граждан со следами пыток, замученных российскими оккупантами.

Также СБУ обнаружила еще одну застенку россиян в недавно освободившемся Херсоне. Оккупанты содержали в них патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине