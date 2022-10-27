В Херсонской области во время разминирования территорий погиб полковник полиции

Отмечается, что Козюра вместе со своими коллегами проводили разминирование лесополосы вблизи населенного пункта Белоусово Великоалександровской территориальной общины.

"К сожалению, 42-летний полковник полиции в ходе исполнения служебных обязанностей погиб при попытке обезвредить взрывоопасный предмет, который оставивили после себя российские захватчики", - добавляет пресс-служба.

У мужчины остались жена и двое детей в возрасте 5 и 10 лет.

Фото: Александр Козюра (t.me/UA_National_Police)