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В Херсонской области эксгумировали тело женщины, которую военный РФ расстрелял в спину

Фото: В Херсонской области эксгумировали тело женщины, которую военный РФ расстрелял в спину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Херсонской области правоохранители эксгумировали тело женщины, которую российский военный расстрелял в спину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В марте 2022 года во время оккупации села Широкая Балка военной армии РФ в спину расстрелял из автоматического оружия на одной из улиц местную жительницу за ее проукраинскую позицию и несогласие с действиями оккупантов", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что от полученных огнестрельных ранений женщина погибла на месте. Позже ее похоронили односельчане в садике.

"В настоящее время ее тело направлено на проведение соответствующих экспертных исследований", - добавили в прокуратуре.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, что правоохранители провели эксгумацию тел трех человек на деоккупированной части Херсонской области. На теле одного из них находились следы насильственной смерти.

В селе Правдино (Херсонская область) стражи порядка эксгумировали тела семи жителей, которых расстреляли военные РФ. Убив людей, среди которых была несовершеннолетняя девушка, россияне взорвали дом с ними.

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