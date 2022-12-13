В Херсонской области эксгумировали тело мужчины, погибшего от артиллерийской атаки РФ

"В апреле 2022 года 64-летний житель Станиславской общины находился на территории собственного домовладения. В тот момент оккупанты из артиллерии начали обстреливать населенный пункт", - говорится в сообщении.

Следователи отмечают, что мужчину ранило обломками и он погиб на месте. Тело погибшего односельчане похоронили на его подворье.

"В настоящее время труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы", - объяснили в прокуратуре.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.