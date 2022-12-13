В Херсонской области эксгумировали тело мужчины, погибшего от артиллерийской атаки РФ
В Херсонской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего в результате артиллерийских обстрелов со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.
"В апреле 2022 года 64-летний житель Станиславской общины находился на территории собственного домовладения. В тот момент оккупанты из артиллерии начали обстреливать населенный пункт", - говорится в сообщении.
Следователи отмечают, что мужчину ранило обломками и он погиб на месте. Тело погибшего односельчане похоронили на его подворье.
"В настоящее время труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы", - объяснили в прокуратуре.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Напомним, что правоохранители провели эксгумацию тел трех человек на деоккупированной части Херсонской области. На теле одного из них находились следы насильственной смерти.
В селе Правдино (Херсонская область) стражи порядка эксгумировали тела семи жителей, которых расстреляли военные РФ. Убив людей, среди которых была несовершеннолетняя девушка, россияне взорвали дом с ними.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.