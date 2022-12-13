ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области эксгумировали тело мужчины, погибшего от артиллерийской атаки РФ

Новина українською →
Украина, Вторник 13 декабря 2022 21:34
В Херсонской области эксгумировали тело мужчины, погибшего от артиллерийской атаки РФ Фото: В Херсонской области эксгумировали тело мужчины, погибшего от артиллерийской атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Херсонской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего в результате артиллерийских обстрелов со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В апреле 2022 года 64-летний житель Станиславской общины находился на территории собственного домовладения. В тот момент оккупанты из артиллерии начали обстреливать населенный пункт", - говорится в сообщении.

Следователи отмечают, что мужчину ранило обломками и он погиб на месте. Тело погибшего односельчане похоронили на его подворье.

"В настоящее время труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы", - объяснили в прокуратуре.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, что правоохранители провели эксгумацию тел трех человек на деоккупированной части Херсонской области. На теле одного из них находились следы насильственной смерти.

В селе Правдино (Херсонская область) стражи порядка эксгумировали тела семи жителей, которых расстреляли военные РФ. Убив людей, среди которых была несовершеннолетняя девушка, россияне взорвали дом с ними.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину, - CNN
США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину, - CNN
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян