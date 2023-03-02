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В Херсонской области эксгумировали тела двух мужчин, замученных военными РФ

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Херсонская область, Четверг 02 марта 2023 16:47
В Херсонской области эксгумировали тела двух мужчин, замученных военными РФ Фото: В Херсонской области эксгумировали тела двух мужчин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили тела двух жителей Херсона, которых российские военные замучили до смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"Во время временной оккупации города Херсона военнослужащих РФ с разницей почти в месяц незаконно задержали мужчин. Их поместили в изолятор временного содержания, который оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили место захоронения убитых мужчин и провели эксгумацию их тел. При поверхностном осмотре трупов обнаружены признаки многочисленных повреждений, среди которых и переломанные ребра.

"В настоящее время трупы мужчин направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что в Бериславском районе Херсонской области правоохранители эксгумировали тела восьми человек, погибших от обстрелов российской армии.

Правоохранители провели эксгумацию тел мужчины и ребенка в селе Посад-Покровское (Херсонская область), погибших от обстрелов армии РФ.

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