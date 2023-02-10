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В Херсонской области эксгумировали тела двух человек, расстрелянных военными РФ

Фото: В Херсонской области эксгумировали тела двух человек, которых расстреляли военные РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители эксгумировали тела двух мужчин, которых военные РФ расстреляли в пгт Великая Александровка Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"Во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли во дворе домовладения двух мужчин - владельца дома и его соседа. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружили односельчане и похоронили на местном кладбище", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что во время эксгумации и осмотра трупов предварительно установлено: у одного пулевое ранение в голову, у другого - в шею.

"При осмотре места происшествия правоохранители изъяли гильзы от огнестрельного оружия и другие доказательства. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством", - добавили правоохранители.

Напомним, что правоохранители провели эксгумацию тел мужчины и ребенка в селе Посад-Покровское (Херсонская область), погибших от обстрелов армии РФ.

Также на территории Станиславской общины в Херсонской области обнаружили и эксгумировали тела людей, погибших из-за обстрела армии РФ.

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