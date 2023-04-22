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В Херсонской области из-за российской взрывчатки погиб мужчина

Фото: в Великоалександровском обществе погиб мужчина (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 апреля, в Великоалександровской общине Херсонской области из-за вражеской взрывчатки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В Великоалександровской громаде из-за взрывчатки, оставленной россиянами, погиб мирный житель", - сообщили в ОГА.

По данным администрации, трагедия произошла на берегу реки Ингулец, между селами Давыдов Брод и Белогорка.

Там 30-летний мужчина наткнулся на российский взрывоопасный предмет и получил травмы несовместимые с жизнью.

"Помните, что минная опасность в Херсонской области, - чрезвычайно высокая", - отметили в администрации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Харьковской области женщина взорвалась на взрывчатке на рынке.

Также ранее мы писали, что в Херсонской области между селом Ольгино и поселком Архангельское на вражеской мине взорвался 37-летний гражданский.

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Война России против УкраиныХерсонская область