На Херсонщині єпископ збив людину на світлофорі, - ЗМІ 

На Херсонщині в селі Чорнобаївка трапилась ДТП за участі єпископа Православної церкви України, який збив людину на пішохідному переході. Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Варто зазначити, що ДТП трапилася ще 13 грудня 2019 р., однак відомо про це стало тільки зараз.

"Встановлено, що владика Борис (у миру Харко Володимир Юрійович) за кермом автомобіля Peugeot expert скоїв наїзд на пішохода на світлофорі.

Швидка забрала постраждалого до обласної лікарні. Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, перелом ноги, забої м’яких тканин.

Правоохоронці опитали свідків та перевірили приватну камеру спостереження. На місці працювала слідчо-оперативна група", - повідомили в поліції.

За даними видання, свідки ДТП зазначили, що пішохід перебував у нетверезому стані, однак, за словами владики, цей факт не був підтверджений експертизою.

Сам же єпископ підтвердив журналістам факт ДТП та розповів деталі події. За його словами, він рухався на зелене світло й у сутінках не побачив людину, яка стояла на пішохідному переході.

"За словами очевидиці, місцевої вчительки, чоловік, якого збили, декілька разів ходив переходом туди-назад, а перед самою аварією просто лишився стояти на проїжджій частині", - пише 24 канал.

Владика додав, що в умовах, коли сутінки, важко помітити здалеку людину, яка стоїть, наголошуючи, що швидкість руху його авто була у визначених законодавством межах. За його словами, правоохоронці не зв’язувались з ним і нічого не повідомляли щодо розслідування.