RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Херсоном українець викрав у росіян "Урал": як це в нього вийшло

Фото: Андрій Грушко (facebook.com/okPivden)
Автор: Наталія Гурковська

Житель Херсонської області викрав у російських окупантів УРАЛ. Вантажівка він передав на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оперативного командування "Південь".

Як тільки розпочалася війна Андрій Грушко попросився до лав ЗСУ, але, чоловіку відмовили через вік. Потім була окупація його селища.

"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти нашим хлопцям. Я декілька днів спостерігав за "Уралом" і як тільки його покинули, заліз в нього та поїхав. Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добре діло та насолити цим оркам",- зізнався Андрій Грушко.

Нагадаємо, за даними на 30 травня, ЗСУ знищили вже 30 350 російських військових, 1349 танків та 3282 бойові броньовані машини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область