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В Херсоне снова раздаются взрывы. И пропал свет

Фото: в Херсоне снова раздаются взрывы (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Херсоне сегодня, 23 декабря, снова раздались взрывы. Это произошло после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Суспільне Херсон" в Telegram.

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты", - говорится в сообщении.

Официальные источники пока не раскрывают более подробную информацию о взрывах в городе.

Обновлено.

Позже местные Telegram-каналы сообщили, что в городе после взрывов исчез свет. Официальных комментариев властей пока нет.

Напомним, вчера, 22 декабря, вечером в Херсоне местные жители услышали взрывы . Однако воздушная тревога в городе к тому времени объявлена не была.

Ранее мы писали, что 22 декабря утром российские кафиры обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области . В результате атаки были повреждены электросети и газопроводы.

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