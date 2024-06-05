В Херсоне женщина покусала полицейского, который вместе с ТЦК проверял документы

Напомним, в Хмельницкой области женщины напали на сотрудников ТЦК и повредили служебный автомобиль.

Также ранее в Ивано-Франковской области толпа напала на женщину, которая якобы была "наводчицей" ТЦК. Женщина с ребенком в момент нападения находилась в автомобиле, но получила телесные повреждения.

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