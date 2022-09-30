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В Херсоне погиб еще один коллаборант: что известно

Новина українською →
Херсон, Пятница 30 сентября 2022 10:19
В Херсоне погиб еще один коллаборант: что известно Фото: коллаборант Алексей Катериничев (mchs.gov.ru)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Херсоне погиб коллаборант Алексей Катериничев. Он занимал должность "первого заместителя главы ВГА Херсонской области по безопасности" после назначения оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

По данным издания, Катериничев погиб якобы в результате ракетного удара.

Отметим, что его назначили "первым замглавы ВГА Херсонской области" лишь 18 августа.

Катериничев в 1996-2021 годах служил в пограничных войсках, затем в подразделениях ФСБ России. С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

Напомним, ранее в Бердянске погиб коллаборант, которого россияне назначили на должность "заместителя мэра".

Кроме того, в оккупированном Луганске прогремели взрывы в здании "генпрокуратуры ЛНР". Позже стало известно о гибели "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко.

Добавим, что в Херсоне в квартире "ректорки" оккупационного Херсонского госуниверситета Татьяны Томилиной прогремел взрыв, в результате чего она получила ранения.

При этом нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева застрелили в Железном Порту Херсонской области.

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