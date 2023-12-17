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В Херсоне погиб пенсионер из-за обстрела центра города

Фото: в Херсоне погиб пенсионер из-за обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона. В результате действий террористов погиб пенсионер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрачко в Telegram.

"В результате очередного обстрела центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск погиб мужчина", - говорится в сообщении.

Тело погибшего было обнаружено утром в воскресенье, 17 декабря. Личность жертвы уже установлена. Погибшему недавно исполнился 81 год.

Недавние атаки

Минувшей ночью, 16 декабря, российские кафиры обстреляли Херсон и область. Россияне применили артиллерию, а также дроны иранской разработки. В Херсоне было попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.

В Степановке под Херсоном упали обломки сбитого "шахеда", повреждена больница. Момент удара по медучреждению попал на видео.

Также в эту ночь в Херсоне и области сбивали вражеские дроны-камикадзе. В городе зафиксировали падение обломков "шахеда".

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