В Херсоне погиб пенсионер из-за обстрела центра города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрачко в Telegram.

"В результате очередного обстрела центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск погиб мужчина", - говорится в сообщении.

Тело погибшего было обнаружено утром в воскресенье, 17 декабря. Личность жертвы уже установлена. Погибшему недавно исполнился 81 год.

Недавние атаки

Минувшей ночью, 16 декабря, российские кафиры обстреляли Херсон и область. Россияне применили артиллерию, а также дроны иранской разработки. В Херсоне было попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.

В Степановке под Херсоном упали обломки сбитого "шахеда", повреждена больница. Момент удара по медучреждению попал на видео.

Также в эту ночь в Херсоне и области сбивали вражеские дроны-камикадзе. В городе зафиксировали падение обломков "шахеда".