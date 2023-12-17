В Херсоне погиб пенсионер из-за обстрела центра города
Российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона. В результате действий террористов погиб пенсионер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрачко в Telegram.
"В результате очередного обстрела центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск погиб мужчина", - говорится в сообщении.
Тело погибшего было обнаружено утром в воскресенье, 17 декабря. Личность жертвы уже установлена. Погибшему недавно исполнился 81 год.
Недавние атаки
Минувшей ночью, 16 декабря, российские кафиры обстреляли Херсон и область. Россияне применили артиллерию, а также дроны иранской разработки. В Херсоне было попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.
В Степановке под Херсоном упали обломки сбитого "шахеда", повреждена больница. Момент удара по медучреждению попал на видео.
Также в эту ночь в Херсоне и области сбивали вражеские дроны-камикадзе. В городе зафиксировали падение обломков "шахеда".
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