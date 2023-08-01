В Херсоне в результате российских обстрелов погиб полицейский

Старший лейтенант Юрий Коваш был сотрудником оперуполномоченного сектора криминальной полиции отдела полиции №4 Одесского районного управления полиции. С начала полномасштабной войны полицейский в составе сводного отряда выполнял задачи на деоккупированной части Херсонской области.

Вчера старший лейтенант, выполняя служебное задание в Херсоне, попал под вражеский обстрел артиллерией.

"От разрыва нескольких снарядов жизнь 40-летнего полицейского оборвалась. Склоняем головы перед погибшим коллегой. Разделяем боль и горе родных и близких из-за невосполнимой потери", - говорится в сообщении.

У правоохранителя остались пожилые родители и несовершеннолетний сын.

Фото: в Херсоне погиб одесский полицейский Юрий Коваш (od.npu.gov.ua)

Обстрелы Херсона

Вчера, 31 июля, российские захватчики массово обстреляли Херсон. По предварительным данным, в результате вражеских атак погибли четыре человека, 17 человек получили ранения.

Кроме того, сегодня оккупанты снова ударили по центру Херсона. Под обстрел попала больница. Из-за атаки погиб молодой врач, у которого сегодня был первый рабочий день после интернатуры. Также ранена медсестра.

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