В Херсоне в результате российского обстрела пострадал младенец, - ОВА

Обстрелы Херсона

Напомним, утром 22 августа российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. В результате атаки город частично остался без света.

Днем 19 августа оккупанты нанесли удар дронами по газопроводу в Херсоне.

А 18 августа россияне дроном атаковали гражданское авто в Херсонской области. В результате вражеской атаки пять человек получили ранения.

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