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В Херсоне в результате российского обстрела пострадал младенец, - ОВА

Фото: в Херсоне в результате российских обстрелов пострадал младенец (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы в субботу, 24 августа, в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела пострадал младенец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Из-за российских обстрелов Днепровского района Херсона пострадал младенец. "Скорая" доставила в больницу мальчика, которому всего полтора года", - сообщил Прокудин.

По его словам, ребенок получил взрывную травму и ранение руки. Мальчик был госпитализирован в реанимацию в среднем состоянии тяжести.

Обстрелы Херсона

Напомним, утром 22 августа российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. В результате атаки город частично остался без света.

Днем 19 августа оккупанты нанесли удар дронами по газопроводу в Херсоне.

А 18 августа россияне дроном атаковали гражданское авто в Херсонской области. В результате вражеской атаки пять человек получили ранения.

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