В Херсоне от детонации снаряда погиб гражданский, пытался самостоятельно разобрать его

"Вероятно, 59-летний мужчина распиливал снаряд у себя в гараже. Тот сдетонировал, из-за чего херсонец получил ранения несовместимые с жизнью", - пишет Прокудин.

Глава ОВА заявил, что разминирование территорий - исключительно работа профессионалов, которые способны безопасно решать такие задачи.

"Поэтому, если увидели, взрывчатку не рискуйте, а обратитесь к спасателям или полицейским", - добавил Прокудин.

Минная опасность

Из-за минной опасности гражданских призывают быть максимально осторожными, в частности:

избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;

не цеплять любые подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101 и 102.