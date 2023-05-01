В Херсоне опровергли фейк о заражении воды холерой

Информация о якобы возможности заражения воды холерой в Херсоне не правдива и оснований для паники нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонского водоканала.

"Возбудителями холеры может быть заражена вода из поверхностных источников, которые для водоснабжения Херсона не используются. Херсонцы употребляют исключительно артезианскую воду. Вода в Херсоне безопасна для употребления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно на насосных станциях водопровода выполняется дезинфекция воды гипохлорит натрия, который имеет широкий спектр действия на опасные патогены и разрушает плазматические мембраны болезнетворных бактерий и грибков.

"Специалистами химико-бактериологической лаборатории питьевой воды выполняется ежедневный контроль воды и распределительной сети во всех районах города, подтверждающий соответствие воды в коммунальной сети нормативным показателям", - отметили в водоканале.